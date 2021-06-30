رفعت شكيب مهنئا الرئيس والشعب بذكرى 30 يونيو: الجماهير سطرت بإرادتها ملحمة للحفاظ على هوية الوطن

هنأ النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، معلنًا دعمه وتأييده للقيادة السياسية في المشروعات الكبرى التي ترعاها الدولة والمؤسسات المعنية في ذلك.



وأضاف شكيب، في بيان له اليوم، أن جماهير الأمة خلال هذه الثورة المجيدة سطرت بإرادتها ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق.



وقال شكيب، إن الرئيس السيسي وفى بما وعد به منذ سنوات واتضح ذلك جليًا في المشروعات الكبرى كقناة السويس الجديدة وتطوير الريف المصري والاهتمام بالصعيد، والحملات الصحية للقضاء على الأمراض المزمنة، كحملة 100 مليون صحة والمبادرات المجتمعية كمبادرة حياة كريمة.



وأشاد عضو مجلس النواب، بما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة ورصد الحكومة المصرية 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة " خلال ثلاث سنوات، وتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه في العام لكل مرحلة خلال خطة التنفيذ.