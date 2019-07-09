مصرع شخص وإصابة 6 أشخاص في 3 حوادث على محور الضبعة والساحل الشمالي

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في 3 حوادث انقلاب وتصادم متفرقة على محور الضبعة والطريق الدولي بالساحل الشمالي.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن مستشفى الضبعة المركزي استقبل اليوم "سالم معدول محمد ٥٨ سنة جثة هامدة، والطفل يوسف هلال معدول ١٠ سنوات، ونصر الله معدول ٢٢ سنة"، جراء حادث انقلاب سيارة على محور الضبعة، كما استقبل المستشفى 4 مصابين آخرين جراء تعرضهم لحادثي سير في منطقتي زاوية العوامة وقرية أمواج على الطريق الدولي بالساحل الشمالي.

وانتقلت النيابة العامة المناظرة والمعاينة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحوادث.