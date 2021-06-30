ننشر صورة رجل الأعمال حسن راتب أثناء التحقيق معه بتهمة الاتجار في الآثار

تنشر «الشروق» صورة رجل الأعمال حسن راتب أثناء التحقيق معه؛ بعد القبض عليه.



وقررت النيابة العامة، حبس رجل الأعمال حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بالاتجار في الآثار وتورطه فى تمويل النائب السابق علاء حسانين والمعروف بنائب الجن والعفاريت.

وواجهت النيابة العامة رجل الأعمال حسن راتب بأقوال شقيق البرلماني السابق علاء حسانين، واعترافاته عن عمليات تنقيب الآثار واتهامه بتمويل بملايين الجنيهات، ولكنه أنكر معرفته بالمتهمين وتمويله.



وكانت قوات الأمن عثرت على 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التى استخدمها المتهمين فى التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وضبطت قوات الأمن على 2 لوح خشبى لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثال مختلفة الأطوال من 8سم، إلى 12 سم، وعدد 4 تمثال أشابثى نصفى تمثال خشبي طوله 40 على هيئة أوزورية، و2 تمثال م البرونز أحدهما مكسور الرأس ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز وتمثال خشبى طوله حوالى 10 سم، وتمثال حجرى منقسم لجزئين تمثال لمهرج يرجح أن يعود للعصر اليوناني وتمثال حجرى من الفخار، 52 عملة مختلفة الأشكال يرجح أن تعود للعصور اليونانية والرومانية، و6 عملات من البرونز يرجح أن تعود للعصر اليوناني.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامى، وعقود بها مجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية.