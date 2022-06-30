 العثور على جثمان طالب مقتولا بعد اختفائه بساعات في الدقهلية - بوابة الشروق
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العثور على جثمان طالب مقتولا بعد اختفائه بساعات في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 1:52 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 1:52 ص

عثر أهالى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على جثة طالب مقتولا وملقى بإحدى الترع، بعد اختفائه أمس أثناء عمله على توكتوك مملوك لوالده.


كانت أسرة الطالب مينا أمير فهيم (١٩ سنة)، طالب بكلية التجارة من كفر أبو يوسف بمركز السنبلاوين، قد أبلغت عن اختفاءه  مساء الثلاثاء، و تم غلق هاتفه، واختفاء التوكتوك الخاص بوالده والذي كان يعمل عليه، وقاموا نشروا صورته لمن يعرف أي معلومات عنه. 


واستمر البحث عن الطالب حتى عثر عليه مساء اليوم مقتولا وملقى بإحدى الترع بطريق السنبلاوين-ديرب نجم. 


تم إبلاغ الشرطة، واستدعاء أسرته التي تعرفت عليه، وتم  تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان للمستشفى، وإخطار النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث.

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