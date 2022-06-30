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بصورة مفاجئة.. إيلون ماسك يتوقف عن التغريد

وكالات
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 1:25 م | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 1:25 م

توقف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "تسلا" إيلون ماسك بصورة مفاجئة عن التغريد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الذي يحاول شراءه.

وآخر تغريدة لماسك على "تويتر" كانت يوم 21 يونيو الحالي، والتي نشرها ردا على منشور حول خلاف بين شركته SpaceX وFCC حول برنامج الإنترنت الفضائي السابق Starlink، بحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية.

بعد يوم واحد، في 22 يونيو، سجل ماسك إعجابه بعدد من التغريدات، كان بعضها يدور حول محاولته الاستحواذ على "تويتر".

لكن منذ ذلك اليوم، أي قبل أسبوع على وجه التحديد، لم ينشر ماسك على المنصة على الإطلاق. ولم يدل بأي إعلان عن رحيل محتمل، ولم يوضح سبب صمته.


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