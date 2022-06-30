إيران: تقييمنا للمحادثات النووية في الدوحة إيجابي

أكدت إيران، اليوم الخميس، أنها جادة في الرغبة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد ومستدام، ووصفت المحادثات التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة بالإيجابية.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية عن الوزير حسين أمير عبداللهيان القول، في اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشیخ محمد بن عبدالرحمن: "تقییمنا للمرحلة الأخیرة من المحادثات فی الدوحة إیجابی".

وأضاف: "أؤکد أننا جادون فی التوصل إلى اتفاق جید وقوي ومستدام، وإذا کانت الولايات المتحدة واقعیة، فیمكن التوصل إلى اتفاق".

ونقل بيان الخارجية الإيرانية عن الوزير القطري القول إن جولة المباحثات بناءة وإیجابیة. وشدد على أن قطر تعتبر هذه المرحلة من المحادثات مهمة، ولن تدخر جهدا فی مواصلة استضافة المحادثات حتى تحقیق النتائج المرجوة للجمهوریة الإسلامیة وعودة جمیع الأطراف إلى التزاماتها.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال إن المحادثات غير المباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران، انتهت دون إحراز أي تقدم.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية القول إن المحادثات انتهت. وقال: "بينما نشعر بالامتنان الشديد للاتحاد الأوروبي على جهوده، نشعر بخيبة أمل لأن إيران فشلت، مرة أخرى، في الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز تقدم".

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.