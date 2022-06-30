22 ميدالية متنوعة للبعثة المصرية في دورة البحر المتوسط بعد اليوم الرابع      

حققت بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التاسعة عشرة، 7 ميداليات متنوعة في حصيلة منافسات اليوم الرابع من الدورة المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية.
ارتفعت حصيلة مصر من الميداليات إلى 22 ميدالية متنوعة، من بينها 5 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية، على النحو التالي:
فريال أشرف – ذهبية الكتاراتيه - وزن تحت 68 كجم.
يوسف بدوي – ذهبية الكاراتيه - وزن تحت 84 كجم.
منتخب تنس الطاولة سيدات – ذهبية الفرق.
عمرو رضا – ذهبية المصارعة الحرة – وزن تحت 74 كجم.
محمد عبدالموجود – ذهبية الجودو – وزن تحت 66 كجم.
ريم أحمد – فضية الكاراتيه - وزن تحت 50 كجم.
أحلام يوسف – فضية الكاراتيه - وزن تحت 55 كجم.
عبدالله ممدوح – فضية الكاراتيه - وزن تحت 75 كجم.
عبداللطيف منيع – فضية المصارعة الرومانية – وزن 130 كجم.
يحيى حافظ – فضية المصارعة الحرة – وزن تحت 65 كجم.
عمرو علاء قورة – برونزية الكاراتيه - وزن 60 كجم.
أحمد أيمن لطفي – برونزية الكاراتيه - وزن تحت 76 كجم.
هيثم فهمي – برونزية المصارعة الرومانية - وزن تحت 60 كجم.
عبدالرحمن عمر – برونزية المصارعة الرومانية – وزن تحت 67 كجم.
نور الدين حسن - برونزية المصارعة الرومانية – وزن تحت 87 كجم.
يوسف حميدة – برونزية المصارعة الرومانية – وزن تحت 125 كجم.
عزمي محيلبة – برونزية الرماية - سكيت.
يسري سامي – برونزية الجودو – وزن تحت 60 كجم.
علي زهران – برونزية الجمباز – جهاز الحلق.
ضحى هاني – برونزية الريشة الطائرة – فردي سيدات.
شيماء محمد – برونزية المصارعة الحرة – وزن تحت 53 كجم.
سمر حمزة – برونزية المصارعة الحرة – وزن تحت 76 كجم.