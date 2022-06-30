 22 ميدالية متنوعة للبعثة المصرية في دورة البحر المتوسط بعد اليوم الرابع       - بوابة الشروق
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22 ميدالية متنوعة للبعثة المصرية في دورة البحر المتوسط بعد اليوم الرابع      

إبراهيم سعيد
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 1:06 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 1:06 ص

حققت بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التاسعة عشرة، 7 ميداليات متنوعة في حصيلة منافسات اليوم الرابع من الدورة المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية.

ارتفعت حصيلة مصر من الميداليات إلى 22 ميدالية متنوعة، من بينها 5 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية، على النحو التالي:

فريال أشرف – ذهبية الكتاراتيه - وزن تحت 68 كجم.

يوسف بدوي – ذهبية الكاراتيه - وزن تحت 84 كجم.

منتخب تنس الطاولة سيدات – ذهبية الفرق.

عمرو رضا – ذهبية المصارعة الحرة – وزن تحت 74 كجم.

محمد عبدالموجود – ذهبية الجودو – وزن تحت 66 كجم.

ريم أحمد – فضية الكاراتيه - وزن تحت 50 كجم.

أحلام يوسف – فضية الكاراتيه - وزن تحت 55 كجم.

عبدالله ممدوح – فضية الكاراتيه - وزن تحت 75 كجم.

عبداللطيف منيع – فضية المصارعة الرومانية – وزن 130 كجم.

يحيى حافظ – فضية المصارعة الحرة – وزن تحت 65 كجم.

عمرو علاء قورة – برونزية الكاراتيه - وزن 60 كجم.

أحمد أيمن لطفي – برونزية الكاراتيه - وزن تحت 76 كجم.

هيثم فهمي – برونزية المصارعة الرومانية - وزن تحت 60 كجم.

عبدالرحمن عمر – برونزية المصارعة الرومانية – وزن تحت 67 كجم.

نور الدين حسن - برونزية المصارعة الرومانية – وزن تحت 87 كجم.

يوسف حميدة – برونزية المصارعة الرومانية – وزن تحت 125 كجم.

عزمي محيلبة – برونزية الرماية - سكيت.

يسري سامي – برونزية الجودو – وزن تحت 60 كجم.

علي زهران – برونزية الجمباز – جهاز الحلق.

ضحى هاني – برونزية الريشة الطائرة – فردي سيدات.

شيماء محمد – برونزية المصارعة الحرة – وزن تحت 53 كجم.

سمر حمزة – برونزية المصارعة الحرة – وزن تحت 76 كجم.


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