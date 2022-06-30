عمرو موسى: الدستور المصري متقدم جدا ويقوم على فكر يسار الوسط

قال الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن دستور مصر متقدم جدا ويقوم على فكر يسار الوسط.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه مع الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن الدستور ينشد التنمية الاقتصادية والاجتماعية متكاملتين، وأيضًا حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة.



وأشار إلى أن الدستور المصري فريد عصره في هذه الصياغات، داعيا الشباب والمتعلمين والمعلمين لقراءة الدستور باعتباره يعبر عن مرجعية الدولة وحقوق مواطنيها والتزاماتهم.



ولفت إلى أن الدستور يساهم في النهوض بالمجتمع، كما أن الحوار الوطني من شأنه أن يُطلق عملية النهوض.