توتنهام يقترب من ضم ريتشارليسون

ذكر تقرير إعلامي أن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اقترب من إتمام تعاقده مع المهاجم البرازيلي ريتشارليسون بعدما توصل لاتفاق مع إيفرتون في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وسيخضع ريتشارليسون البرازيلي لفحص طبي، حيث يسعى توتنهام لإتمام الصفقة التي قد تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني (6ر60 مليون دولار).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" أن ريتشارليسون بات قريبا من أن يصبح رابع صفقات توتنهام في فترة الانتقالات الحالية بعد ضم فرايز فوستر وإيفان بيريسيتش ويفس بيسوما.

واستطاع توتنهام أن يتفوق على منافسيه أرسنال وتشيلسي في الحصول على خدمات ريتشارليسون.وسجل ريتشارليسون 53 هدفا في 152 مباراة خاضها على مدار أربع سنوات مع إيفرتون، منذ انضمامه إليه في عام 2018 بعد أن قضى عاما واحدا في واتفورد.

ودعم توتنهام بالفعل أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق، في فترة الانتقالات الحالية، بعد ضم رودريجو بينتانكور ويان كولوسوفسكي في يناير الماضي.