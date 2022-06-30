 الدفاع الروسية: لدينا أكثر من 6 آلاف أسير أوكراني - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: لدينا أكثر من 6 آلاف أسير أوكراني

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 2:26 م | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 2:26 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أجرت عمليات تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني، وكشفت أن لديها أكثر من 6 آلاف أسير أوكراني.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم أمس الأربعاء تبادل 144 جنديا مقابل 144 جنديا مع الجانب الأوكراني، مضيفة أن عملية التبادل تم تنظيمها وتنفيذها بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية.

وأكدت الدفاع الروسية، أن أرواح جنودنا وصحتهم وإطلاق سراحهم ومقاتلي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، الذين يشكلون غالبية العائدين، هي الأهم والباقي يأتي لاحقا ، مشيرة إلى أن جميع المفرج عنهم مصابون، وبينهم إصابات خطرة، يتلقون كل الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أن عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلموا يزيد عن 6 آلاف شخص.


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