• سامية سامي: توثيق جميع مخالفات المطوفين بشأن الحج السياحي.. وتنفيذ العقوبات الواردة في التعاقدات.. ولن يضيع حق حاج مصري واحد تعرض للضرر بسبب أخطاء مراكز الخدمة

يبدأ غدا السبت الجسر الجوى بين جدة والقاهرة لعودة الحجاج المصريين المتعجلين الذين انتهوا من مناسك الحج، ويتم تكثيف الرحلات خلال هذا الأسبوع لعودة باقى الحجاج سواء من مطار جدة أو المدينة المنورة للذين لم يسبق لهم زيارة المسجد النبوى الشريف فى بداية رحلتهم للحج هذا العام.

ومن المقر أن تنطلق صباح السبت أولى رحلات عودة الحجاج المصريين من مطار جدة، حيث يسافر نحو 188 حاجا من حجاج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم إلى أرض الوطن بعد أدائهم مناسك الحج، كما سيسافر بعد غد الأحد نحو 4 آلاف و500 حاج من حجاج السياحة، يغادر منهم 2248 حاجا من مطار جدة والباقي من مطار المدينة المنورة.

وشهدت العاصمة المقدسة مكة المكرمة عودة الزحام الشديد بعد نزول الحجاج المتعجلين من منى عقب انتهائهم من رمى جمرات ثانى أيام التشريق، فى حين ينزل باقى الحجاج اليوم وهو آخر أيام التشريق.

وفى بعثة الحج السياحى، التقت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس البعثة، بجميع أعضاء لجان الإشراف، وعددها 12 لجنة، حيث أكدت خلال اللقاء استمرار حالة الاستنفار العام في البعثة لمتابعة احوال الحجاج والتيسير عليهم والتدخل لحل أي مشاكل تواجههم، وذلك حتى انتهاء مناسك الحج.

وأشارت إلى أنه تم توثيق جميع المخالفات التى وقعت فيها مراكز خدمات الحجاج خاصة فى مخيمات عرفات ومنى حتى يتم محاسبة المقصرين وتعويض الحجاج عما لحق بهم من أضرار، وطالبت أعضاء اللجان بالاستمرار فى مراقبة اداء المطوفين وشركات السياحة لحين عودة جميع الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن، مشددة على أنه سيتم تنفيذ العقوبات الواردة فى التعاقدات وأنه لن يضيع حق حاج مصرى واحد تعرض للضرر بسبب أخطاء مراكز الخدمة.

وأكدت أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وجه باستمرار الرعاية والاهتمام؛ وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وتذليل أى عقبات تقابلهم للتسهيل عليهم وأداء المناسك بسهولة، مشيرة إلى أن الوزير على اتصال دائم بالبعثة للاطمئنان على أحوال حجاج السياحة.

كما أشارت إلى أن جميع حجاج السياحة بخير، لافتة إلى أن عدد الوفيات بين حجاج السياحة بالسعودية منذ بدء موسم الحج الحالي وحتي الآن بلغ نحو 8، موضحة أن أمس الأول شهد وفاة 3 من حجاج السياحة بمخيمات منى، هم: محاسن عبدالرؤوف عبدالنبي، وفريال شفيق المليجي، وكريمة عزت عبدالفتاح، منوهة بأنه تم التنسيق مع السلطات السعودية لإنهاء إجراءات دفنهم.

وأضافت أن لجان وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية تدخلت في حل العديد من مشكلات التسكين التي تعرض لها حجاج السياحة بمنى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن اللجان تعمل على مدار اليوم وهناك تواصل دائم مع وزارة الحج السعودية لحل أي مشكلة يتعرض لها حجاج السياحة.

وأوضحت أن وزارة الحج السعودية سارعت بالتدخل لحل مشكلة تسكين 90 حاجا تابعا لشركات السياحة، بعد أن حدث تقصير من المطوف في توفير أماكن لهم بالمخيمات المخصصة للشركات التابعين لها في مشعر منى.

وقال سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار نائب رئيس بعثة الحج السياحي، إنه من المقر أن تنطلق غدا السبت أولى رحلات عودة الحجاج المصريين من مطار جدة، حيث يسافر نحو 188 حاجا من حجاج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم إلي أرض الوطن بعد أدائهم مناسك الحج، كما سيسافر بعد غد الأحد نحو 4 آلاف و500 حاج من حجاج السياحة، يغادر منهم 2248 حاجا من مطار جدة والباقي من مطار المدينة المنورة.

وأضاف أن نحو 5 آلاف حاج من حجاج السياحة سيبدأون بعد غد الأحد في التوجه إلى المدينة المنورة وذلك خلال الموسم الثاني للحج، حيث لم يتوجهوا للمدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج، حيث أقاموا خلال تلك الفترة بفنادق مكة المكرمة، لافتا إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي حددت أقل مدة لبقاء حجاج السياحة بالمدينة المنورة بـ3 أيام.

من جانبه، قال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة وعضو بعثة الحج السايحى، إن البعثة لم تتلق أمس أي شكاوى كبيرة بخصوص نقص الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المستوي البري بمخيمات منى، موضحا أنه يتم تقديم كل الخدمات للحجاج على مدار اليوم وذلك في ضوء الاتصالات والمتابعة المستمرة بين لجان وزارة السياحة المتواجدة بمخيمات حجاج المستوى الاقتصادي (البري والاقتصادي طيران) وبعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي وكيل أول وزارة السياحة.

وأضاف أن مهمة لجان وزارة السياحة الـ12 المنتشرة حاليا بمخيمات منى لحل أي مشكلات تواجه حجاج السياحة وايضا تقديم كل الخدمات للحجاج بصفة عامة ولحجاج المستوى الاقتصادي بصفة خاصة، لاسيما أن 75% من تأشيرات الحج السياحي مخصصة لبرامج الحج الاقتصادية.

وأشار إلى أنه لا صحة لما تردد عن قيام حجاج المستوى البري بالاستنجاد بالسلطات السعودية لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي بأحد مخيمات حجاج البري، موضحا أن غرفة شركات السياحة استفسرت من خلال مندوبيها عن صحة تلك الواقعة، والذين أكدوا جميعهم أن انقطاع الكهرباء بمخيمي 16 و17 بمنى، واللذان يقيم بهما حجاج البري لم تستغرق أكثر من 45 دقيقة، موضحين ان انقطاع التيار الكهربائي يحدث بسبب زيادة الأحمال، وأنه أمر طبيعي يحدث في كل المخيمات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ومن جهته، قال هشام فرغلي، عضو بعثة الحج السياحي والمشرف على مخيمي 16 و17 اللذان يقيم بهما حجاج البري، إن انقطاع التيار الكهربائي بالمخيمات يأتي بسبب زيادة الأحمال، موضحا أنه فور حدوث الانقطاع تواصلت البعثة مع المطوف المسئول والذي قام بدوره باستدعاء شركة الكهرباء السعودية المسئولة عن تغذية التيار الكهربائي، حيث تم إصلاح الأعطال في مدة لم تتجاوز الـ45 دقيقة.

ولفت إلى أن الحجاج لم يتذمروا، خاصة أن المشرفين المرافقين لهم أوضحوا لهم أسباب انقطاع التيار وطلبوا منهم إن أرادوا الخروج خارج الخيام فليخرجوا لحين عودة التيار، موضحا أن بعض أجهزة التكييف كانت تعمل أثناء انقطاع التيار الجزئي عن المخيمين.

وأكد ناصر تركي عضوٍ اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الحج السياحي معروف بتميز خدماته وما يقدمه للحجاج منذ سفرهم وحتى عودتهم، وأضاف أن بعثة الحج السياحي حريصة تماما على هذا التميز، وسوف تواجه بحزم كل من يقصر في خدمة الحجاج.

وأضاف أنه كان هناك تعاونا كبيرا من وزارة الحج السعودية بكل الشكاوى التي تم رفعها إليها من البعثة وسارعت على الفور لحل تلك المشاكل، مشيرا إلى تواجد سامية سامي رئيس البعثة وسط الحجاج حتى تم إنهاء مشكلة ٩٠ منهم لم يكن لهم أماكن بمشعر منى.