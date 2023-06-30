التصريح بدفن جثة مدير مدرسة في المنيا توفي أثناء عمله الإضافي كعامل بناء في المنيا

قررت النيابة العامة بالمنيا التصريح بدفن جثة مدير مدرسة مقيم بحي أبو هلال بمدينة المنيا؛ إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء قيامه بعمله الإضافي "عامل بناء"، حيث كشف تقرير مفتش الصحة الدكتور هاني إسحاق مفتش صحة بندر المنيا، أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وشهدت قرية صفط الشرقية، مسقط رأسه، تجمع الآلاف من الأهالي الذين شهدوا للمعلم الراحل بحسن الخلق، ورحمته لأولياء الأمور، ورفضه إعطاء الدروس الخصوصية.

وسادت حالة من الحزن الشديد والصدمة، بين عائلة المعلم المتوفى سليمان محمد عبد الحميد مدير مدرسة صفط الشرقية، ومعلم مادة العلوم، في العقد الخامس من عمره، وطلابه بالمدرسة والمقربين له عند سماع خبر وفاته.

فيما انتشرت منشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تنعى المعلم الراحل، الذي يشهد له الجميع بحسن أخلاقه ومحبته وتواضعه وأمانته في العمل.

وقال اللواء هشام بشر عمدة القرية، ومساعد مدير أمن المنيا الأسبق، أن المدير المتوفى كان يعمل لزيادة دخله، وهو من الشخصيات المتميزة، وكان يشغل مقعد أمين العضوية بحزب حماة الوطن.

وأدى أقارب وزملاء الراحل صلاة الجنازة عليه بساحة مركز شباب قرية صفط الشرقية، وسط حالة من الحزن، ودُفن جثمانه بمقابر الأسرة.

من جانبها، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بيانا نعت فيه الفقيد، جاء فيه: "يتقدم حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وجميع العاملين بديوان المديرية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المرحوم سليمان محمد عبد الحميد مدير مدرسة صفط الشرقية الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وادخله فسيح جناته، والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة شخص بمدينة المنيا أثناء تأدية عمله، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية الأزمة.

وانتقل علي الفور رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة سليمان محمد عبد الحميد يبلغ من العمر 55 عاما، عامل مقيم بمنطقة أبو هلال بمدينة المنيا؛ بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.