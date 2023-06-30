الزمالك يحسم موقفه من عودة طارق حامد ومصطفى فتحي

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه يتعين على جماهير النادي ألا ترتبط بلاعبين رحلوا عن ناديهم وتفكر في دعم المجموعة الحالية من اللاعبين.

وأضاف مرتضى – الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه – أن اللاعبين الذين رحلوا عن النادي مثل مصطفى فتحي وطارق حامد وإمام عاشور، رحلوا بمحض إرادتهم.

وأوضح في فيديو تم بثه عبر المركز الإعلامي للنادي: "يا جماهير الزمالك، تحلوا ببعض الكرامة، ولا تلهثوا وراء لاعبين رحلوا، ولكن من يريد أن يعود للزمالك الباب مفتوح بشرط أن يقوم اللاعب بإنهاء ارتباطه مع الفريق".

يذكر أن جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبت بعودة إمام عاشور خشية انتقاله للغريم التقليدي الأهلي، خاصة في ظل غموض الموقف بشأن استمراره مع ناديه ميتلاند الدنماركي.