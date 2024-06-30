أشاد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق بأداء الفريق الأبيض في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة يحتل بهم المركز التاسع، في حين توقف رصيد سيراميكا عند 37 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.

قال كمونة في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة "المحور": "جمهور الزمالك من الأفضل في العالم، وناصر ماهر لاعب كبير وإضافة لمنتخب مصر والزمالك".

وتابع: "الزمالك حقق فوز مهم أمام فريق قوي مثل سيراميكا، وأتمنى انضمام محمد عادل للزمالك".

وأكمل: "هدف سيراميكا الثاني في مرمى الزمالك فضيحة، ويجب على المدافعين تدارك الأخطاء.

أشار: "على الزمالك التعاقد مع مهاجمين أقوياء لتدعيم الفريق في الفترة القادمة، ومصطفى محمد في فترة الناشئين كان يلعب في مركز الظهير الأيمن، وقام محمد صلاح بإعارته إلى طنطا".

أتم: "بيراميدز هو أفضل سكواد في بطولة الدوري المصري، ومن الممكن أن يحققوا البطولة".