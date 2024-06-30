نائبة تنتقد منح ترخيص مزاولة الطب للوافدين: مينفعش واحد بـ50% يجرب على المصريين

قالت الدكتورة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، إن الطلب الذي تقدمت به إلى المجلس لمناقشة «إعادة النظر في شروط منح تراخيص مزاولة الطب لغير المصريين»؛ يستهدف الخريجين الوافدين من حملة شهادات الطب من خارج مصر، بمن فيهم المصريون.

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري»، المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء السبت، أن الكثير من كليات الطب البشري والأسنان في الدول الأوروبية تعتمد على التدريب النظرى فقط في المعامل دون توفير أي فرص للممارسة على المرضى.

وذكرت أن الوافدين إلى مصر يدفعون رسوما تصل إلى 2050 دولار للنقابة ومثلها لوزارة الصحة من أجل الحصول على ترخيص المزاولة، بعد معادلة شهاداتهم من المجلس الأعلى للجامعات.

وأعربت عن رفضها السماح لـ «من لم يمارس الطب» بمعالجة المصريين، متسائلة: «هل يصح أن يمارس المهنة عندنا وأنا عارفة أنه متعلمش حاجة؟ وأقوى كليات الطب البشري والأسنان هي الكليات المصرية، ومنظومة الطب في مصر على مستوى عالي جدًا».

وشددت على أهمية وضع صحة المواطن المصرى في المقام الأول، قائلة: «اللي اتعلم برا مصر متعملش طب، مينفعش النهاردة واحد معاه ثانوية عامة أدبي وجايلي من برا دارس طب وحاصل على 50% من أوكرانيا ورمانيا وجاي لمصر دارس طب، كلها مجرد شهادات نظرية بيدفع فلوسها، وأنا يهمني صحة المواطن المصري، إزاي أخلي واحد درس طب بالخارج ولم يمارس المهنة ياجي يشتغل على مصريين هنا! أنا مضايقة جدًا».