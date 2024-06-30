دبابات إسرائيلية تتوغل بمناطق في شمال وجنوب قطاع غزة

قال سكان في قطاع غزة لوكالة "رويترز"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت، الأحد، تقدمها في حي الشجاعية بشمال مدينة غزة، كما واصلت توغلها في غرب ووسط مدينة رفح بجنوب القطاع، مما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل.

وأضاف السكان أن الدبابات الإسرائيلية، التي عادت مجدداً إلى الشجاعية منذ 4 أيام، أطلقت قذائفها على عدة منازل مما جعل الأسر محاصرة داخلها وغير قادرة على المغادرة.

وفي وقت سابق الأحد، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الفرقة 162 تواصل نشاطها في منطقة رفح، فيما تنتشر الفرقة 98 في منطقة الشجاعية"، وفق البيان.

من ناحيتها، قالت "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، وحركة "الجهاد" إن قتالاً عنيفاً دار في حي الشجاعية بمدينة غزة، وكذلك في مدينة رفح، وأن مقاتليهما أطلقوا الصواريخ المضادة للدبابات، وقذائف "المورتر" على قوات الاحتلال الإسرائيلية هناك.