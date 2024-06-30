اليوم غلق باب التقديم في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والصف الأول الابتدائي بالحكومية

تغلق وزارة التربية والتعليم اليوم، الأحد، باب التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

كانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل بداية يونيو الجاري وحتى 30 يونيو عبر الموقع الرسمي للوزارة والمديريات التعليمية.



وأعلنت المديريات شروط التسجيل وهي:

- يتم التسجيل من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل "14 رقما".

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهادة ميلاد إلكترونية بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2024 إلكترونيا.

- الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمد من المحافظ.

- الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

- الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال خمس سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله من خلال الموقع الرسمي للمديرية التعليمية.

- سن القبول للصف الأول الابتدائي يجب ألا يقل عن 6 سنوات و لا يزيد عن 9 سنوات.

- في حالة تعسر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني يتّم التوجه إلى المدرسة التي يرغب التقدم لها.

- يمنع منعا باتا تحصيل أي رسوم مالية أو تبرعات أثناء قبول طلبات التقديم للصف الأول الابتدائي.

وبعد غلق باب التسجيل تقوم المديريات التعليمية بترتيب قبول المتقدمين من الأكبر سنا للأقل ، وإعلان نتيجة القبول في عدة تنسيقات.