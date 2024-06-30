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اليوم غلق باب التقديم في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والصف الأول الابتدائي بالحكومية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 11:01 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 11:03 ص

تغلق وزارة التربية والتعليم اليوم، الأحد، باب التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

كانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل بداية يونيو الجاري وحتى 30 يونيو عبر الموقع الرسمي للوزارة والمديريات التعليمية.

وأعلنت المديريات شروط التسجيل وهي:
- يتم التسجيل من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل "14 رقما".
- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهادة ميلاد إلكترونية بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2024 إلكترونيا.
- الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمد من المحافظ.
- الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.
- الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال خمس سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله من خلال الموقع الرسمي للمديرية التعليمية.
- سن القبول للصف الأول الابتدائي يجب ألا يقل عن 6 سنوات و لا يزيد عن 9 سنوات.
- في حالة تعسر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني يتّم التوجه إلى المدرسة التي يرغب التقدم لها.
- يمنع منعا باتا تحصيل أي رسوم مالية أو تبرعات أثناء قبول طلبات التقديم للصف الأول الابتدائي.

وبعد غلق باب التسجيل تقوم المديريات التعليمية بترتيب قبول المتقدمين من الأكبر سنا للأقل ، وإعلان نتيجة القبول في عدة تنسيقات.


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