قائمة منتخب السلة المشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس

أعلن هنريك رودل المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، قائمة الفراعنة التي ستخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وستقام التصفيات في اليونان خلال الفترة من 2 وحتى 7 يوليو المقبل، ويتواجد منتخبنا الوطني في مجموعة تضم كل من: اليونان - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

وشهدت قائمة الفراعنة غياب الثنائي إيهاب أمين لاعب النادي الأهلي، وعاصم مرعي المحترف في الدوري الكوري الجنوبي.

وجاءت قائمة المنتخب المصري كما يلي:

«أحمد عادل – يوسف شحاتة – عمرو الجندي – هيثم كمال – يوسف رفعت – أنس أسامة – كريم الجيزاوي – باتريك جاردنر – عمر الشيخ – خالد عبد الناصر – عمر هشام – عمر طارق».