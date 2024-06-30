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قائمة منتخب السلة المشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس

محمد عاطف
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 9:41 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 9:41 م

أعلن هنريك رودل المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، قائمة الفراعنة التي ستخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وستقام التصفيات في اليونان خلال الفترة من 2 وحتى 7 يوليو المقبل، ويتواجد منتخبنا الوطني في مجموعة تضم كل من: اليونان - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

وشهدت قائمة الفراعنة غياب الثنائي إيهاب أمين لاعب النادي الأهلي، وعاصم مرعي المحترف في الدوري الكوري الجنوبي.

وجاءت قائمة المنتخب المصري كما يلي:

«أحمد عادل – يوسف شحاتة – عمرو الجندي – هيثم كمال – يوسف رفعت – أنس أسامة – كريم الجيزاوي – باتريك جاردنر – عمر الشيخ – خالد عبد الناصر – عمر هشام – عمر طارق».


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