إصابة 19 شخصا إثر اندلاع حريق في مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية

أصيب 19 شخصا، من بينهم امرأة في الأربعينيات من عمرها، وهي في حالة حرجة، في أعقاب نشوب حريق في شقة في مستوطنة "كوخاف يعقوب"، في الصفة الغربية، بمنطقة "بنيامين"، طبقا لما ذكرته "خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء" .

وتردد أن طفلا/8 سنوات/ ورجلا في الأربعينيات من عمره في حالة متوسطة، بينما ثمانية رضع وأطفال، من بين 16 شخصا، أصيبوا بإصابات طفيفة في الحريق، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأصيب العديد من الضحايا بحروق واستنشقوا الدخان، وقال أحد المسعفين، في خدمة "نجمة داوود الحمراء" إن الآباء شوهدوا وهم ينقذون جميع أطفالهم من الحريق في المبنى السكني المكون من طابقين.