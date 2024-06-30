زيلينسكي يطلب مزيدا من المساعدات في الدفاع الجوي

اشتكى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من استمرار الهجمات الروسية، وطالب مجددا الغرب بتقديم مزيد من المساعدات في مجال الدفاع الجوي.

وخلال الأسبوع الماضي فقط، أسقطت روسيا 800 قنبلة انزلاقية فوق أوكرانيا، حسبما أعلن زيلينسكي في كييف اليوم الأحد. كما نشر مقطع فيديو يظهر الدمار الشديد والحرائق في مناطق خيرسون ودنيبرو وأوديسا وزابوريجيا بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وكان سبعة أشخاص قد قتلوا أمس السبت في هجوم على مدينة فيلنيانسك في زابوريجيا. ووفقا للإحصاءات الرسمية اليوم الأحد، أصيب أكثر من 40 شخصا.

وقال زيلينسكي "أوكرانيا في حاجة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. نحتاح إلى مساعدة قوية من شركائنا".

وأضاف أن أوكرانيا تحتاج أيضا إلى وسائل لإسقاط المقاتلات الروسية.

واليوم الأحد، قتل شخص واحد على الأقل في غارة جوية روسية على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، وأصيب ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم طفل (ثمانية أشهر)، بجروح خطيرة في الهجوم، حسبما قال أوليه تيريخوف رئيس بلدية خاركيف.

وعلى الحدود الغربية لأوكرانيا مع المجر، أطلق أحد عناصر حرس الحدود النار على رجل وقتله وأصاب رجلا آخر بعد أن حاولا مهاجمته مساء السبت، وفقًا لتقرير صادر عن الموقع الإخباري "أوكراينسكا برافدا" نقلاً عن حرس الحدود والسلطات.

في غضون ذلك، قال مركز المقاومة الوطنية الأوكراني اليوم إن قوات الاحتلال في منطقة لوهانسك التي ضمتها روسيا في شرق أوكرانيا تتأهب لتسليم شقق سكنية إلى أفراد عسكريين.

وأضاف المركز أنه لن يتم تسليم الشقق إلى قوات الاحتلال الروسية فحسب، ولكن أيضا إلى المهاجرين من آسيا الوسطى.

وتقوم القيادة غير المعترف بها دوليا في لوهانسك بإعداد القوانين ذات الصلة. وكان العديد من الأوكرانيين قد فروا من الأراضي المحتلة وتركوا ممتلكاتهم وراءهم.

وتستخدم روسيا المهاجرين من آسيا الوسطى بشكل رئيسي كعمالة رخيصة، لأسباب منها إعادة إعمار البلدات والقرى التي دمرتها الحرب.

وبحسب بيان للمركز، فإن قوات الاحتلال تقوم بمصادرة المنازل المهجورة خلال الحرب، وتنقلها إلى المشردين.

ويتم كذلك نقل المدنيين قسرا من المناطق القريبة من الجبهة. وأضاف المركز أن الجنود الروس سيقيمون حينئذ في المباني المدنية.

وقال المركز إنه يتم منح موظفي الدولة الروس في لوهانسك الشقق التي تركها الأوكرانيون من أجل تنفيذ المهام الإدارية في الأراضي المحتلة. ويتم عرض هذه الشقق والمنازل للبيع بأسعار منخفضة.

وأضاف البيان أن "الكرملين يشجع عمليات إعادة التوطين هذه لأنه يريد روسنة الأراضي المحتلة بالكامل"