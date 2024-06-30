انتقادات للحكومة الإسرائيلية لتغييرها مسمى وزارة الزراعة

تلقت الحكومة الإسرائيلية بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، السخرية والانتقادات، بعد اتخاذها قرارا في اللحظة الأخيرة من اجتماعها، بتغيير اسم وزارة الزراعة في البلاد.

ووافقت الحكومة على تغيير اسم وزارة الزراعة والتنمية الريفية، إلى "وزارة الزراعة والأمن الغذائي"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

لكن تنفيذ هذا التغيير قد يكلّف الحكومة الإسرائيلية ما يصل إلى 2 مليون شيكل (531,000 دولار)، تماشيا مع تغييرات أخرى في أسماء الوزارات، تمت الموافقة عليها في السنوات الأخيرة، بحسب الصحيفة.

وأثار قرار تغيير اسم وزارة الزراعة انتقادات من بعض الجهات، إذ اشتكى عضو الكنيست، زئيف إلكين، من حزب "الأمل الجديد"، من أن سكان الشمال يحصلون على أقل بكثير مما يحتاجون إليه لإعادة تأهيل مستوطناتهم التي تم إخلاؤها، في حين أن الحكومة "لديها المال" لإجراء "تغيير تجميلي"، بحسب قوله.

وكتب عبر منصة "إكس": "تهانينا لوزير الأمن (الغذائي) الجديد، عضو الكنيست آفي ديختر، الذي ينضم إلى النادي الموقر لوزير الدفاع، يوآف جالانت، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير".

من جانبه، رد متحدث باسم وزير الزراعة، على المنتقدين، وأصرّ في بيان له على أن "تغيير اسم الوزارة ليس سوى جزء من تحول استراتيجي أكبر، إذ ستقود الوزارة خطة الأمن الغذائي الإسرائيلية، للسنوات الـ25 المقبلة".