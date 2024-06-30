هشام يكن: الزمالك أخطأ لخوضه مباراة سيراميكا كليوباترا

قال هشام يكن نجم الزمالك الأسبق، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أخطأ في قرار موقف الفريق من خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، والتي فاز بها الفريق بنتيجة 4/2 في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي.

أضاف هشام يكن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، كان يجب على مجلس إدارة نادي الزمالك عدم خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، بسبب عدم استجابة رابطة الأندية واتحاد الكرة لطلبات النادي والتي طالب فيها بالتحقيق في واقعة مباراته أمام المصري البورسعيدي والتحقيق وإيقاف حكمي الساحة والفيديو «فار»، إلى جانب خوض الفرق مبارياتها المؤجلة من الدور الأول إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص.

أشارهشام يكن في تصريحاته إلى أن طلب مجلس إدارة نادي الزمالك مشروع وطبيعي، لأنه مينفعش اللعب والمنافس له مباريات لم تنته في الدور الأول، مضيفاً أن الزمالك مينفعش يلعب أي مباراة في الدور الثاني بعد قراره الذي أصدره مسبقاً وكان الجميع مؤيد لتلك القرار سواء أعضاء الجمعية العمومية وجماهير القلعة البيضاء، ولكن فوجئنا بقرار المجلس بخوض مباراة سيراميكا كليوباترا.

وانتقد هشام يكن، رابطة الأندية واتحاد الكرة، بشأن عدم إدارتهم منظومة كرة القدم باحترافية بسبب عدم انتظام جدول بطولة الدوري، قائلاً«هل من المعقول أن يكون هذا شكل دوري في بلد كبير، المباريات في الوقت الحالي بلا طعم أو رائحة».

وتابع هشام يكن، أن الكرة المصرية هي المتضررة الوحيدة مما يحدث من تصرفات اتحاد الكرة ورابطة الأندية من عشوائية وعدم انتظام في المسابقات منتقدا شكل جدول الدوري الذي دخلت فيه بعض الفرق الدور الثاني بينما أخرى لم تخض سوى عشر مباريات فقط وهو ما يؤثر بالتالي على شكل ترتيب فرق المسابقة.

وعن فوز الزمالك اليوم على سيراميكا كليوباترا قال هشام يكن:«الفارس الأبيض يستحق الفوز في مباراة اليوم» مضيفاً أن الأهداف التي سكنت مرمى الزمالك توضح عدم وجود إصرار من الدفاع.

وواصل هشام يكن، أن قرار رحيل محمود علاء عن الزمالك جاء في التوقيت المناسب للاعب، مضيفاً أن الكرة المصرية تفتقد مركز المدافعين خلال تلك الفترة وهناك ندرة من اللاعبين المتميزين في تلك المركز.