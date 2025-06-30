الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع الأدوية إلى 12 شخصا

قالت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، إن انفجارًا وحريقًا بمصنع للأدوية بولاية تيلانجانا بجنوب الهند، أودى بحياة 12 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

وانتشلت إدارة الإطفاء جثث عشرة عاملين متفحمة في منطقة صناعية على بعد 50 كيلومترًا من عاصمة الولاية حيدر آباد، حسبما قال مدير إدارة الإطفاء بالولاية جي في نارايانا راو لوكالة أسوشيتد برس.

وقال راو، إن شخصين آخرين توفيا متأثرين بالحروق التي لحقت بهما، وتم الإعلان عن وفاتهما في المستشفى، مضيفا أنه يجري إزالة ركام وحدة الصناعات الدوائية في شركة سيجاشي للبحث عن أي عاملين محاصرين، متابعًا أنه تم نقل نحو 30 عاملًا مصابًا إلى المستشفيات.

وقال راو: "لقد وقع انفجار في وحدة التجفيف بالرش بالمصنع، التي تستخدم لمعالجة المواد الخام لتحويلها إلى مسحوق لصنع الأدوية".

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنه لفقدان أرواح، كما أعلن عن منح تعويض مالي بقيمة 200 ألف روبية هندية (2333 دولارًا) لكل من أسر الضحايا.