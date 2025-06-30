ترامب يوقع اليوم أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا

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يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا اليوم الاثنين ينهي العقوبات الأمريكية على سوريا، لينفذ بذلك وعده السابق بالقيام بذلك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام". وأضافت أن العقوبات ستبقى سارية على الرئيس السابق بشار الأسد ومساعديه وغيرهم.

ومنحت الولايات المتحدة سوريا إعفاءات واسعة من العقوبات في مايو، والتي كانت خطوة أولى نحو الوفاء بتعهد الرئيس الجمهوري برفع العقوبات المفروضة منذ نحو نصف قرن على سوريا التي مزقتها 13 عاما من الحرب الأهلية.

وتابعت ليفيت اليوم الاثنين "هذا وعد آخر تم الوفاء به".

كما حذا الاتحاد الأوروبي حذو واشنطن وقرر رفع جميع العقوبات المتبقية على سوريا.