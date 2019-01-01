 ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روماني - بوابة الشروق
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ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روماني

كمال الجزيري:
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 12:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 12:37 م

استقبل، اليوم الثلاثاء، ميناء سفاجا، السفينة "وادي العرب" وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ إجراءات فحص الشحن للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

كما تغادر الميناء 3 سفن، وهي: (القاهرة - أمانة - بوسيدون إكسبريس)، وعلى متنهم 98 شاحنة و63 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس 4 سفن وهي (القاهرة - أمانة - الحرية 2 - بوسيدون إكسبريس) وعلى متنهم 115 شاحنة و112 سيارة، وغادرت السفينة "النوي إكسبريس" وعلى متنها 56 شاحنة.

كما يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينتين "برنسيسة" و"سينا" وعلى متنهم 29 شاحنة و11 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "برنسيسة" و"بريدج" وعلى متنهم 30 شاحنة و10 سيارات، وغادرت السفينتين "برنسيسة" و"بريدج" وعلى متنهم 48 شاحنة و4 سيارات، بينما غادر ميناء الغردقة العبارة "الرياض".


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