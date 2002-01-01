 الحوثيون يفرجون عن زعيم البهائيين في اليمن - بوابة الشروق
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الحوثيون يفرجون عن زعيم البهائيين في اليمن

د ب أ
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 9:44 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 9:44 م

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الخميس، الإفراج عن زعيم البهائيين، حامد بن حيدرة، المعتقل لدى الجماعة منذ عام 2013، إلى جانب خمسة آخرين من ذات الطائفة.

وقال حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، عبر حسابه على موقع تويتر: "تنفيذا لتوجيهات مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، تم إطلاق سراح البهائيين في لفتة كريمة جسدت الطبيعة اليمنية الميّالة للصفح والعفو".

وأضاف: "والأمل كل الأمل أن يُقابل هذا الموقف النبيل بالمزيد من الالتزام والاحترام التام للقوانين النافذة ومراعاة النظام العام للمجتمع اليمني".

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