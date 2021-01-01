 عمان: تعرض ناقلة نفط لحادث خارج المياه الإقليمية - بوابة الشروق
الجمعة 30 يوليه 2021 9:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

عمان: تعرض ناقلة نفط لحادث خارج المياه الإقليمية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 9:14 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 9:14 م

أفادت وكالة الأنباء العمانية، بتعرض ناقلة نقط بحرية لحادث، اليوم الجمعة، لحادث خارج المياه الإقليمية العمانية.

ونقلت الوكالة، عن مصدر مسؤول بمركز الأمن البحري العماني، أن ناقلة بحرية للمشتقات تدعى (MV MERCER STREET) وترفع علم جمهورية ليبيريا لحادث خارج المياه الإقليمية العمانية، مشيرا إلى اتخاذ المركز على الفور الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الموقف.

وأوضحت أن سلاح الجو السلطاني العماني سيّر طلعات جوية على الموقع، كما سيرت البحرية السُّلطانية العمانية سفينة إليه، مشيرة إلى تأكيد ملاك السفينة وطاقمها بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك