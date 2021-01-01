عمان: تعرض ناقلة نفط لحادث خارج المياه الإقليمية

أفادت وكالة الأنباء العمانية، بتعرض ناقلة نقط بحرية لحادث، اليوم الجمعة، لحادث خارج المياه الإقليمية العمانية.

ونقلت الوكالة، عن مصدر مسؤول بمركز الأمن البحري العماني، أن ناقلة بحرية للمشتقات تدعى (MV MERCER STREET) وترفع علم جمهورية ليبيريا لحادث خارج المياه الإقليمية العمانية، مشيرا إلى اتخاذ المركز على الفور الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الموقف.

وأوضحت أن سلاح الجو السلطاني العماني سيّر طلعات جوية على الموقع، كما سيرت البحرية السُّلطانية العمانية سفينة إليه، مشيرة إلى تأكيد ملاك السفينة وطاقمها بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة.