رفع إحدى الأشجار بطريق النيل بمركز المنيا وفتح الطريق أمام المارة والمركبات

قال محمد رمضان رئيس قرية البرجاية، أنه تم صباح اليوم رفع أحدي الأشجار التى سقطت بطريق النيل بدماريس وكانت تعيق حركة المواطنين والمركبات، وتم فتح الطريق .

وأضاف رمضان بمواصلة الجهود المبذولة بقطاع النظافة والانارة ،حيث تم رفع ما يقارب من ٢٨ طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، كما تم عمل صيانة لعدد ١٤ كشاف انارة بشوارع القرية للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث والسرقات خاصة ليلا.

ومن جانبه وجه اللواء ياسرعبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة، والتعامل الفورى مع اى حدث مفاجئ وازالة أسبابه، مع تكثيف حملات النظافة والانارة للحفاظ علي سلامة المواطنين .