محمد إبراهيم دسوقي مديرا لمديرية التربية والتعليم بأسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرارًا بتكليف محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط للعمل مديرا للمديرية بدلا من مدير المديرية لبلوغه السن القانوني للمعاش؛ لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية وذلك حرصًا على انتظام سير العمل.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا رقم 1447 لسنة 2021 بتكليف محمد ابراهيم دسوقي للقيام بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته طبقاً لاحكام المادة 34 من القانون رقم 81 لسنة 2016 المشار اليه لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانوناً طبقاً لاحكام القانون.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة بذل مزيد من الجهد للنهوض بالعملية التعليمية والحصول على منتج عالي الجودة وذلك عن طريق العمل في اتجاهات متوازية منها معلم معد إعدادًا متميزاً ومطلع على آخر تطورات العصر من استراتيجيات تدريس ووسائل تعليمية حديثة ومبنى مدرسي تتوفر فيه كافة ما يستلزم من إمكانيات مادية ومعامل متطورة ووسائل تعليمية تكفل للمعلم التيسير وللإدارة والقيادة المركزية لحدوث انطلاقة نوعية للمؤسسة التعليمية والصلة الدائمة بين المؤسسة التعليمية وبين المؤسسات المجتمعية الأخرى لزيادة الاستفادة من إمكانياتها.