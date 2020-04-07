عبّر الفنان محمود عبد المغني، عن سعادته لمشاركته في فيلم السرب الذي يسلط الضوء على جريمة قتل عدد من المصريين في ليبيا وثأر القوات المسلحة لهم عبر طلعة جوية شديدة الدقة، واصفًا هذه التجربة بأنها "خاصة جدًا".

وقال خلال لقائه ببرنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، مساء الخميس: "ما حدث لإخواتنا الأقباط في ليبيا كان شيئًا بشعًا.. الواقعة جرحتنا وتعبتنا كلنا، وكان لابد يكون فيه رد وناخد حقنا".

وأضاف أن سعيد للمشاركة في العمل كونه تعرض للاستفزاز كبني آدم من جرّاء ما حدث، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن هذه المأساة أمام الشعب كانت الطلعة الجوية تتجهز للثأر لدماء المصريين.

وأشار إلى أن الطلعة الجوية التي شارك فيها خلال الفيلم كانت حقيقية، معبرًا عن سعادته عن التعامل مع أبطال مصر الحقيقيين في هذه العملية، وعقّب: "إحنا جامدين أوي، ومُصنفين كويس أوي.. عندما شباب زي الورد".

وشدد على أن مجرد زيارته لمواقع الجيش أثناء التجهيز للفيلم جعلته يشعر بقوة رد الاعتبار في أسرع وقت، ليكون الأمر بمثابة رسالة تحذير لكل من يفكر في الاقتراب من أي مواطن مصري فعليه التفكير 100 مرة قبل الإقدام على فعل شيء.

وقصة وأحداث فيلم السرب مستوحاة من قصة حقيقية عن بطولات القوات الجوية المصرية ثأرًا لواقعة استشهاد 21 مصريًا قبطياً ذبحًا على أيدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة الليبية.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، شريف منير، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد دياب، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد جلال.