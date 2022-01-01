تونس تستدعي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بسبب «تصريحات غير مقبولة»

استدعت وزارة الخارجية التونسية، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية احتجاجا على موقف الإدارة الامريكية من الاستفتاء على الدستور الجديد.

يأتي احتجاج تونس ضد بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس، وأيضا تصريحات وصفتها بغير المقبولة أدلى بها السفير المعتمد بتونس أمام الكونجرس الأمريكي.

وأعرب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عن دهشة تونس الشديدة إزاء هذه التصريحات والبيانات.

وأضاف الجرندي أن هذا الموقف الأمريكي تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني، وأن تونس متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت عن تفهمها لمخاوف المعارضة في تونس بشأن الحقوق والحريات في أعقاب التصديق على الدستور الجديد، وطالبت بوضع قانون انتخابي يضمن مشاركة سياسية واسعة في الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية العام الجاري.