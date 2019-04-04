بعثة الأمم المتحدة في بغداد تعبر عن قلقها لما يجري في العراق

عبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، عن القلق إزاء التصعيد المستمر الذي تشهده البلاد وضرورة منع المزيد من العنف.



وقالت جينين هينيس بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، في تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع "تويتر" اليوم، إن "التصعيد المستمر مقلق للغاية لذا أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف".



وأضافت: "نشجع كافة الأطراف على خفض التصعيد من أجل مصلحة العراق".



وكان متظاهرون من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دخلوا اليوم المنطقة الخضراء، واقتحموا باحات البرلمان العراقي للتنديد بترشيح محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.



وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم إن عدد الإصابات في المظاهرات حسب ما استقبلت مؤسساتها ومستشفياتها بلغ 125 جريحا، بينهم 25 عسكريا.