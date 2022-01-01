مصرع 53 إيرانيا بسبب انهيارات أرضية وسيول نجمت عن أمطار غزيرة

لقي 53 إيرانياً على الأقل مصرعهم، بسبب انهيارات أرضية وسيول نجمت عن أمطار غزيرة، في حين يواصل عمال الإنقاذ أعمال البحث عن مفقودين.

وقال مهدي ولي بور، رئيس عمليات الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الإيراني، للتلفزيون الحكومي، إن هناك حوالي 16 شخصاً في عداد المفقودين بعد فيضانات على مدى يومين اجتاحت 100 بلدة و300 قرية في 18 من أصل 31 إقليماً في إيران.

وتم إغلاق معظم الطرق السريعة في البلاد.

وقال محسن منصوري حاكم طهران للتلفزيون الرسمي، إن أكثر المناطق التي تضررت الجمعة، هي فيروز كوه التي تقع عند سفح جبال البرز شمال شرقي طهران، حيث لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم.

ونقلت عنه وكالات أنباء محلية قوله في وقت لاحق، إن هناك حوالي ستة أشخاص في عداد المفقودين.

وأضاف أن السيول استمرت في اجتياح المناطق الشمالية من إقليم طهران الجمعة، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة لا يزال المتنزهون يتجهون صوب فيروز كوه.

وتعتبر بلدة فيروز كوه، على بعد حوالي 140 كيلومتراً من طهران، مقصداً مفضلاً لقضاء العطلات بسبب درجات الحرارة المنخفضة في الصيف. وتعج طرقها المزدهرة بالنباتات بالمتنزهين أيضاً.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم يوم الخميس، في انهيار أرضي ناجم عن سيول اجتاحت قرية إمام زاده داوود شمال غربي طهران وألحقت أضراراً أيضاً بضريح ديني هناك. وتم الإبلاغ عن فقد ما يصل إلى 14 شخصاً.

وتسببت السيول في مقاطعة فارس بجنوب البلاد السبت في مقتل 22 شخصاً.