رئيس الحكومة العراقية السابق يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات

دعا رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي، زعيم إئتلاف النصر في البرلمان العراقي، اليوم السبت، إلى اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات كافة التي قد تعصف بأمن واستقرار العراق.

وقال العبادي، وهو أحد أعضاء الإطار التنسيقي الشيعي في بيان صحفي: "من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية، ندعو القادة إلى الحوار والاتفاق، على أن يكون العراق وأمنه ومصالح أبنائه هو الكلمة السواء التي يجب أن نتفانى في سبيلها، إنقاذاً من الفتن والمنزلقات".

كما دعا الكتل السياسية جميعاً إلى اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات كافة التي قد تعصف بأمن واستقرار البلاد ونعلن استعدادنا لتقريب وجهات النظر للخروج من عنق الأزمة، وإبعاد الوطن والمواطنين عن أي فتنة.

وكان متظاهرون من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دخلوا اليوم المنطقة الخضراء، واقتحموا باحات البرلمان العراقي للتنديد بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي إن عدد الإصابات في المظاهرات، حسبما استقبلت مؤسساتها ومستشفياتها، بلغ 125 جريحا، بينهم 25 عسكريا.