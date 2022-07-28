روسيا تعلن تدمير قطار عسكري يحمل مئات الجنود الأوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 250 جنديا أوكرانيا خلال عمليات للقوات الروسية في أنحاء متفرقة من إقليم دونباس وأوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم السبت: "دمرت أسلحة جوية عالية الدقة مساء يوم 28 يوليو، قطارًا عسكريًا في محطة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية (إقليم انفصالي)، كان يحمل كتيبة هجومية من اللواء الأول المستقل التابع للرئيس الأوكراني، وأسفرت الضربة عن مقتل أكثر من 140 قوميًا وإصابة نحو 250 آخرين".

كما أعلن كوناشينكوف مقتل 110 آخرين في ضربات للقوات الفضائية الروسية على أنحاء متفرقة في إقليم دونيتسك الذي تعترف به موسكو "جمهورية مستقلة".

واستهدفت القوات الروسية بواسطة صواريخ إسكندر نقطة انتشار مؤقتة للكتيبة "كراكن" وتم القضاء على 30 عنصرا، وفق المتحدث..

وفي منطقة أرتيوموفسك، أصيبت نقطة الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي الرابع عشر من القوات الأوكرانية، وبلغت الخسائر 50 جنديًا.

وأضاف كوناشينكوف: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ-29 قرب منطقة كريفوي روك، وأسقطت وسائط الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا".