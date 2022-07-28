شرطة جنوب أفريقيا تعتقل 82 مشتبها بهم بعد الهجوم على طاقم تصوير فيديو موسيقي

اعتقلت شرطة جنوب أفريقيا 82 مشتبها بهم اليوم السبت بعد يوم من هجوم مجموعة من الرجال المسلحين على طاقم فيلم يعمل على إنتاج فيديو موسيقي على مشارف جوهانسبرج واغتصبوا مجموعة من العارضات المشاركات في التصوير.

وقالت الشرطة في إقليم جوتنج شمالي البلاد إنها تحقق في 32 حالة اغتصاب على الأقل. وتعرضت بعض الضحايا للاغتصاب من قبل ما يصل إلى 10 رجال خلال الهجوم، حسبما قال وزير الشرطة بيكي سيلي.

ولا تزال تهم السطو المسلح معلقة أيضا.

ووقع الحادث يوم الجمعة عندما هاجمت مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح طاقم الفيلم في كروجردورب التي تقع على مشارف جوهانسبرج. كان الطاقم يصور مقطع فيديو في منجم مهجور.

وتردد أن ثماني نساء، جميعهن عارضات في الفيديو تتراوح أعمارهن بين 19 و 35 عاما، تعرضن للاغتصاب. وتقول الشرطة إن المهاجمين استولوا أيضا على محافظ وهواتف محمولة ومجوهرات قبل أن يفروا من مكان الحادث. وأطلقت الشرطة النار على اثنين من المشتبه بهم بينما كانا يهربان.

ووصف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الهجوم بأنه "مروع". واجهش وزير الصحة آرون موتسوليدي بالبكاء خلال مقابلة حول هذه المسألة. وقال سكان كروجردورب لقناة "إي إن سي إيه" إنهم يعيشون في خوف منذ الحادث.

يشار إلى أن الاعتداء الجنسي مشكلة رئيسية في جنوب أفريقيا. وفي الأشهر الثلاثة الأولى فقط من هذا العام، سجلت الشرطة 10 آلاف و818 حالة اغتصاب في بلد يبلغ تعداد سكانه 60 مليون نسمة. لكن السلطات تفترض أن العدد أكبر من المسجل، حيث لا يتم إبلاغ الشرطة أبدا عن العديد من الحالات.