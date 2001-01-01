تعقد منظمة التعاون الإسلامي، غدا الإثنين، اجتماعًا طارئًا لمناقشة تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من القرآن في السويد والدنمارك.

وقالت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، إن الاجتماع، الذي جاء بناء على طلب السعودية، رئيس القمة الإسلامية الـ14، والعراق، سيكون افتراضيًا، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي تنفيذا لما ورد في البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية للمنظمة، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، في الثاني من الشهر الجاري، بشأن حرق نسخة من القرآن في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها" أن الاجتماع المُنتظر يأتي ضمن مشاورات يجريها أمين عام المنظمة حسين إبراهيم طه، من أجل النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تمثل مظهرا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب".

وبدأت في مقر المنظمة في جدة اليوم الاحد، الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

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