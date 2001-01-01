حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يختار زعيما للحملة الانتخابية الأوروبية

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قال حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف اليوم السبت إنه سيدخل حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024 تحت قيادة عضو البرلمان الأوروبي الحالي ماكسيميليان كراه.

وفاز المحامي /46 عاما/ بالتصويت بنسبة 7ر65% في الاجتماع الانتخابى الأوروبي لحزبه في مدينة ماجدبورج بوسط البلاد.

وقال كراه في خطاب ترشحه: "نحن الآن الحزب اليميني الأكثر إثارة في كل أوروبا".

كما انتخب المندوبون عضوا بافاريا في مجلس النواب بالبرلمان الألماني (البوندستاج)، بيتر بيسترون ليحتل المركز الثاني في قائمة مرشحيهم للبرلمان الأوروبي. وترشح دون معارضة وحصل على 4ر82% من الأصوات.

وحصل رينيه أوست، عضو برلمان ولاية تورينجن عن حزب البديل من أجل ألمانيا، على دعم 8ر67% ليحتل المركز الثالث في القائمة. ويصنف فرع حزب البديل من أجل ألمانيا في تورينجن على أنه متطرف من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني ويخضع حاليا للمراقبة.

وقال كراه في خطاب ترشحه: "نحن الآن الحزب اليميني الأكثر إثارة في كل أوروبا". ومن المقرر إجراء الانتخابات في 9 حزيران/يونيو 2024.

وترشح ضد كراه أندرياس أوتي غير المعروف إلى حد كبير من برلين، والذي حصل على 2ر25% من الأصوات.

ويعد ترشيح كراه مثيرا للجدل في الحزب بسبب سلوكه التخريبي السابق في برلمان الاتحاد الأوروبي، حيث كان عضوا منذ عام 2019.

واتهم كراه اليوم السبت خصومه داخل حزب البديل من أجل ألمانيا بشن حملة تشويه مجهولة المصدر ضده منذ شهور.