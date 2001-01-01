محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات ووحدة الكلى الصناعي بقرية الشامية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفى حميات قرية الشامية، ووحدة الكلى الصناعي بالقرية، ضمن جولته الميدانية بقرى مركز ساحل سليم؛ للاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ضمن متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات.

ورافقه خلال الجولة التفقدية النائبة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور أيمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي، وإيهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وداليا تادرس رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ويسري سند مدير إدارة المواقف.

ونبدأ المحافظ، جولته بالقرية بتفقد سير العمل بوحدة الكلى الصناعي بالقرية، والذي جرى نقل جميع مرضى الغسيل الكلوي به لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد خلال الأشهر القادمة.

واطمئن على حالة المرضى بالوحدة التي يبلغ عدد الأجهزة بها حوالي 22 جهازا وتخدم 112 مريضا، موجهًا بتقديم أوجه الخدمة الطبية للمرضى.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد سير العمل بأقسام مستشفى حميات الشامية والذي تم إنشاؤه بتكلفة 32 مليون جنيه، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية؛ لتلبية احتياجات المواطنين والتقى بعض المرضى بقسم الاستقبال بالمستشفى، مطمئنا على جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستساهم في إحداث تغيير واضح وواقعي في قرى الريف على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى خاصة، وأن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الصحة تشمل إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية، وتطوير ورفع كفاءة، وإنشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه، بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجري العمل بها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيجري تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة المقبلة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز هي: "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.