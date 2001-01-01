فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي متفوقا على بياستري

أحرز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول المركز الأول خلال سباق السرعة على هامش سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1.

ووسط أمطار غزيرة فاز فيرستابن بسباق السرعة بعد أن فقد موقعه في الصدارة لوهلة ، لصالح أوسكار بياستري سائق مكلارين.

وعزز فيرستابن بطل العالم في الموسمين الأخيرين موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين بعد اعتزال زميله في ريد بول، سيرجيو بيريز.

ودخل بياستري إلى مركز الصيانة في الوقت المناسب في بداية السباق واستعان بالإطارات الخاصة بالأجواء المبللة قبل أن يتبعه فيرستابن في اللفة التالية ويدخل مركز الصيانة، وهو الأمر الذي ساهم في صعود بياستري إلى الصدارة لبعض الوقت.

ولكن فيرستابن عاد إلى موقعه في الصدارة عقب دخول سيارة الأمان إلى المضمار ، في طريقه لتحقيق فوز مقنع متفوقا على بياستري الذي صعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى، وحل بيير جاسلي سائق ألبين في المركز الثالث.

وتراجع بيريز بعيدا عقب اصطدامه بالبريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، ليتراجع بفارق 118 نقطة عن فيرستابن في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين.

ويبحث فيرستابن عن فوزه الثامن هذا الموسم عبر سباق بلجيكا، الذي سيبدأه من المركز السادس عقب تعرضه لعقوبة التراجع خمسة مراكز بسبب تخطي عدد المرات المسموح بها في تغيير صندوق التروس ، في الوقت الذي سيبدأ فيه تشارلز لوكلير سائق فيراري من مركز الانطلاق الأول.