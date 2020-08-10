قال الفنان محمد رياض، رئيس الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح، إن لجنة العمل الدائمة عملت منذ 4 أشهر على اختيار المكرمين ضمن دورة هذا العام، مؤكدًا أن المئات يستحقون التكريم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن «لجنة التحكيم ضمت كبار الفنانين المسرحيين»، مشيرًا إلى حرصها على اختيار الفنانين أصحاب التجربة المؤثرة في العمل المسرحي.

وأوضح أن دورة هذا العام تشهد مشاركة 37 عرضًا مسرحيًا، إضافة إلى عقد 13 ندوة للمكرمين وتوقيع الكتب، لافتًا إلى عقد ندوات متخصصة في المسرح؛ من أجل مناقشة مجموعة من المحاور الفكرية المهمة.

ولفت إلى انعقاد الورش المسرحية في الإخراج والإدارة المسرحية والتمثيل والإلقاء، منذ فترة طويلة، قائلًا إن العروض المسرحية تبدأ يومها الأول الأحد، وتستمر حتى نهاية المهرجان.

وأكمل: «المسرح يحتضن طاقات الشباب، خاصة الجامعات والشركات والبنوك والأندية والأكاديميات والنقابات، بخلاف مسارح الدولة والقطاع الخاص، وأدعو الجميع للمشاركة في المهرجان الذي يمثل عرسًا مسرحيًا في مصر، على مدار 15 يومًا».

https://www.youtube.com/watch?v=coLZdm0n5Js

وانطلق أمس السبت، حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين.

وكرم المهرجان في دورته الجديدة عددا كبيرا من النجوم، في مقدمتهم الفنان صلاح عبدالله، وخالد الصاوي، ومحمد محمود، ومحمد أبو داود، ورياض الخولي، ورشدي شامي، وأحمد فؤاد سليم، تقديرًا لما ما قدموه للمسرح المصري.