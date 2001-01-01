منتخب المغرب ينعش آماله في مونديال السيدات بفوز تاريخي على كوريا الجنوبية

أنعش المنتخب المغربي آماله في بلوغ الدور الثاني (دور الستة عشر) من بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوزه الثمين 1 / صفر على نظيره الكوري الجنوبي اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة بالدور الأول للبطولة، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

وحصد المنتخب المغربي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وهي أول ثلاث نقاط له في تاريخ مونديال السيدات، الذي يشارك فيه للمرة الأولى في التاريخ.

ومني منتخب كوريا الجنوبية بالهزيمة الثانية على التوالي ليظل بلا رصيد من النقاط.

وحسم المنتخب المغربي المباراة لصالحه بهدف مبكر للغاية سجلته ابتسام جرايدي في الدقيقة السادسة ليصبح الهدف الأول أيضا للمغرب في تاريخ مونديال السيدات.