المنيا: حملات مكثفة لفصل الإعلانات المضيئة والتأكد من التزام المحال التجارية بخفض الإنارة في 4 مراكز

محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية؛ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة وفقاً لخطة الدولة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف لتوفير الطاقة اللازمة للمواطنين.

ففي مركزي سمالوط والمنيا، قامت الوحدات المحلية بالتنسيق مع قسم الإنارة وإدارة الإعلانات بفصل 580 إعلاناً مضيئاً على مستوى شوارع مدينة المنيا منها 480 إعلان بالشوارع الرئيسية و100 إعلان مضيء بكوبرى النيل وشارع الحرية، وكذلك فصل عدد 75 إعلان مضيء بحي جنوب مدينة سمالوط وذلك ضمن خطة المحافظة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.

وفى مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال خفض الإنارة العامة بالطرق والشوارع ووجهات المحال التجارية وذلك بالتنسيق مع ادارة الكهرباء وادارة الاشغالات، حيث استهدفت الحملة الأحياء الرئيسية الأربعة و طريق مصر/ أسوان الزراعي وطريق ٢٤٢ والطريق الدائري الوسيط، تم خلالها فصل عدد من أعمدة الإنارة لتخفيف أحمال الكهرباء مع مراعاه شروط السلامة العامة والأمان بالطرق، إلى جانب المرور على المحال التجارية والتنبيه بتخفيف الاضاءة وكذلك غلق اللوحات الإعلانية بالشوارع الرئيسية والطرق بعد العاشرة مساء؛ ترشيدا للطاقة مع استخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية عملاً باللوائح والقوانين.

وفى ذات السياق، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار عن فصل التيار الكهربائي بـ١٢٤ لوحة إعلانية مضيئة بالشوارع الرئيسية بمدينة بني مزار، في إطار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال فصل الإعلانات المضيئة بشوارع المدينة وأعلى العقارات وبجميع الطرق الرئيسية والفرعية والكباري، إلى جانب غلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية.

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