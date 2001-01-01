أبومازن: اجتماع القاهرة خطوة أولى لاستكمال الحوار الفلسطيني

توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) بالشكر، اليوم، لمصر والدول التي شاركت سابقا في جهود الحوار الوطني.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن اجتماع اليوم خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار الفلسطيني الذي يرجو أن يحقق الأهداف المرجوة قريباً.

كما دعا في البيان الختامي لتشكيل لجنة باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مطالبا هذه اللجنة بالشروع فوراً بإنجاز مهمتها والعودة بما تصل إليه من اتفاقيات، معربا عن أمله بعقد اجتماع قريب في القاهرة للاعلان أمام شعبه إنهاء الانقسام.