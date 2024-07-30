تطوير وتفعيل 19 مكتبة ثقافية ضمن خطة قصور الثقافة بدمياط

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، برنامجا لدعم المكتبات بفروعها الثقافية بالمحافظات، بدأ أمس بعدد من المكتبات التابعة لفرع ثقافة دمياط في فارسكور وكفر البطيخ ودمياط الجديدة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لتطوير البنية التحتية، ونشر الوعي الثقافي بين الرواد.

وشهد جولة أمس الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وأماني شاكر مدير عام المكتبات، حيث تتضمن خطة الجولة تفقد ١٩ موقعا ثقافيا تضم ٢٨ مكتبة عامة وطفل، وتشتمل على مكتبات: بيت ثقافة السرو، مكتبة بيت ثقافة البطيخ، مكتبة بيت ثقافة الزرقا، مكتبة قصر ثقافة دمياط الجديدة، مكتبة قصر ثقافة فارسكور، مكتبة قصر ثقافة كفر سعد، بالإضافة إلى مكتبات: البصارطة، الركابية، الروضة الفرعية، الطفل والشباب بالمحمدية، العبيدية، الغوابين، كفر المياسرة الفرعية، شرباص، كفر المنازلة، كفر سليمان الفرعية، كفور الغاب، ميت أبو غالب، وميت الخولي الفرعية.

وتهدف تجربة دعم المكتبات بالمواقع الثقافية التابعة لهيئة قصور الثقافة إلى إعادة تقييم محتواها، وتزويدها بالكتب والإصدارات الحديثة، بجانب تفعيل أنشطتها وبرامجها التثقيفية واستكمال الإجراءات المتعلقة بتصنيف وفهرسة الكتب، كي تصبح مؤهلة للقيام بالدور المنوط بها. وذلك ضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الثقافية ومتابعة الإدارة العامة للمكتبات، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط، برئاسة د. فادي سلامة.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للشئون الثقافية قد أعدت خطة للزيارات الميدانية وقد بدأتها بتفقد مكتبات الفروع الثقافية بمحافظات: بورسعيد، سوهاج وكفر الشيخ، حرصا على تفعيل الدور المعرفي للمكتبات التي تسهم بشكل كبير في تشكيل ثقافة وهوية المجتمع.



