 قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان.. ومقتل شخص بالجليل الأعلى - بوابة الشروق
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قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان.. ومقتل شخص بالجليل الأعلى

وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 4:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 4:25 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه يرد بالمدفعية على مصدر إطلاق النار من جنوب لبنان، الذي كان قد استهدف على القطاع الشرقي من الحدود المشتركة.
وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن صفارات الإنذار تدوي بلا توقف في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل شخص إثر سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان في بلدة هاغوشريم بالجليل الأعلى، وذلك بعدما قال حزب الله اللبناني إنه قصف بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل الإسرائيلية.
وكانت "الجزيرة" قد أفادت بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قذيفة صاروخية سقطت في بلدة هاغوشريم بالجليل الأعلى وأصيب شخص بجروح خطيرة.


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