رئيس الوزراء: لولا سرقات الكهرباء لما لجأنا لتخفيف الأحمال

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لو لم تكن هناك سرقات للكهرباء لكان من الممكن ألا تلجأ الدولة لتخفيف الأحمال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ المواطن شريك مع الدولة في هذه المنظومة، موضحًا أنه كلما خفّت الأعباء عن الدولة فهذا يتيح مساحة لتقديم الخدمة.

وأوضح أنه لتجاوز شهري يوليو وأغسطس دون تخفيف الأحمال، تحملت الدولة 1.2 مليار دولار، تم ضخّها كأموال إضافية على الموازنة.

وأشار إلى أنه قياسا بذلك، فإنّ وقف تخفيف الأحمال طوال العام يتطلب تكاليف كبيرة على الدولة، لا سيما أن فترة الصيف تشهد زيادة في حجم الاستهلاك، حيث يصل المتوسط إلى أربعة مليارات دولار.

ونوه بأن الدولة إذا تمكنت من توفير جزء من هذا العبء عبر الترشيد، وآخر من خلال إيقاف السرقات، فهو يساعد الدولة ألا تتحمل كل هذه التكاليف.



وشدد على أنه زيادة نمو الدولة واقتصادها فإن الاحتياجات من الطاقة تزيد هي الأخرى، وبالتالي لا سبيل إلا التحرك بإدخال الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأفاد بأن الدولة لم تتأخر في هذه المشروعات التي هي من اختصاص القطاع الخاص ولا تحاول أن تدخل فيها الدولة.