وزير الدفاع الأمريكي: لا أعتقد أن نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله أمر حتمي

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله أمر حتمي.

كانت وكالة "رويترز"، نقلت عن 5 أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعين، قولهم إن الولايات المتحدة تقود حملة دبلوماسية لردع إسرائيل عن ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، أو البنية الأساسية المدنية الرئيسية، رداً على هجوم صاروخي على قرية مجدل شمس بهضبة الجولان السورية المحتلة.

وتسابق واشنطن الزمن لتجنب حرب شاملة بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية بعد الهجوم الذي أودى بحياة 12 طفلاً وفتى، السبت، وفقاً للمصادر الخمسة وبينهم مسئولون لبنانيون وإيرانيون ودبلوماسيون من الشرق الأوسط وأوروبا.

وحملت إسرائيل والولايات المتحدة، "حزب الله" مسئولية الهجوم، لكن الجماعة نفت مسئوليتها.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن الدبلوماسية المكوكية تركز على تقييد رد إسرائيل من خلال حثها على عدم استهداف بيروت المكتظة بالسكان، أو الضاحية الجنوبية في لبنان وهي معقل "حزب الله"، أو البنية التحتية الرئيسية مثل المطارات والجسور.