وزير الخارجية السوري يعتزم القيام بأول زيارة رسمية إلى موسكو منذ الإطاحة بالأسد

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتوجه، غدا الخميس، إلى موسكو، في أول زيارة رسمية لمسؤول في الحكومة الجديدة بدمشق إلى روسيا منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في هجوم شنه مقاتلو المعارضة العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيستقبل نظيره السوري أسعد الشيباني، لإجراء محادثات في موسكو غدا الخميس.

وجاء في بيان زاخاروفا أن الجانبين سيناقشان العلاقات الثنائية، إضافة إلى "قضايا دولية وإقليمية".

ولم يصدر أي بيان من الجانب السوري بشأن الزيارة.