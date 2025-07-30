نشبت مشادة حادة بين الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وإبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام «فيميد» في إسطنبول، وذلك خلال استضافة الدكتور معتز عبد الفتاح لهما، عبر برنامجه «ستوديو العرب»، المذاع عبر فضائية «المشهد»، مساء الثلاثاء.

وبدأ الخلاف عندما قال الدكتور سمير غطاس، إن حركة حماس لم تقدم مطلبًا وطنيًا واحدًا خلال المفاوضات الجارية مع الاحتلال الإسرائيلي بدءًا من حرب 2008 وحتى حرب 2023.

من جهته، أفاد المدهون، بأن حماس موجوده قبل عملية السابع من أكتوبر، وخاضت مع الاحتلال الإسرائيلي عشرات الجولات، وأربعة حروب كبيره في 2008 و2012 و2014 و2021.

وأشار إلى أن «عملية السابع من أكتوبر حلقة ضمن سلسلة نضال الشعب الفلسطيني»، قائلًا إن «حماس لا تفاوض فقط بل تقاتل أيضًا».

وأضاف: «طرح نظريات ليس لها أي أساس من الصحة، والقول إن حماس تفاوض من أجل الأموال وحياة قادتها كلام لا يمكن أن يُقبل أو يدخل عقل طفل صغير»، وفقًا لتعبيره.

وانفعل رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مطالبًا الطرف الآخر بالإعلان عن مطلب فلسطيني وطني واحد فاوضت عليه حماس منذ 2008 وحتى 2023.

واتهم مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، غطاس بـ«الكذب وعدم امتلاك معلومة واحدة»، ليرد عليه الأخير: «عيب، أنا لا أفتري عليك أو على جماعتك، أنا فاوضت خالد مشعل وموسى أبو مرزوق، أنت مين عشان تقول لي أسمح لك أو لا أسمح لك، أنا فاوضت مسئوليك الكبار».

وتبادل الاثنان الشتائم على الهواء، وطالب غطاس مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، بأن يكون مهذبًا في حديثه، وعدم ترديد الأكاذيب والكلام التافه.

وأضاف غطاس: «النقاش لازم يكون من نفس المستوى، أنا فاوضت وحاورت خالد مشعل وموسى أبو مرزوق، لا يمكن النزول إلى هذا المستوى»، قبل أن ينسحب الضيف الفلسطيني من الحلقة.